Почти 15 тысяч украинцев стали гражданами Польши за последние десять лет

11 апреля, 2018, 14:33

На протяжении 2008-2017 годов гражданство Польши получили 14 тысяч 902 украинца

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши на запрос издания "Укринформ".

Сообщается, что в 2008 году таких лиц было 579, и каждый год это число увеличивалось. В период с 2015-2017 гг. ежегодно гражданами Польши становились более 2 тысяч украинцев: в 2015 году — 2012 человек, в 2016 г. — 2096, 2017 г. — 2415 граждан.

На сегодня документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше более 150 тыс. граждан Украины.