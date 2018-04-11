 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Почти 15 тысяч украинцев стали гражданами Польши за последние десять лет

На протяжении 2008-2017 годов гражданство Польши получили 14 тысяч 902 украинца

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши на запрос издания "Укринформ".

Сообщается, что в 2008 году таких лиц было 579, и каждый год это число увеличивалось. В период с 2015-2017 гг. ежегодно гражданами Польши становились более 2 тысяч украинцев: в 2015 году — 2012 человек, в 2016 г. — 2096, 2017 г. — 2415 граждан.

На сегодня документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше более 150 тыс. граждан Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать