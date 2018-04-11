Почти 15 тысяч украинцев стали гражданами Польши за последние десять лет
11 апреля, 2018, 14:33
На протяжении 2008-2017 годов гражданство Польши получили 14 тысяч 902 украинца
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации Польши на запрос издания "Укринформ".
Сообщается, что в 2008 году таких лиц было 579, и каждый год это число увеличивалось. В период с 2015-2017 гг. ежегодно гражданами Польши становились более 2 тысяч украинцев: в 2015 году — 2012 человек, в 2016 г. — 2096, 2017 г. — 2415 граждан.
На сегодня документы на временное (до трех лет) или постоянное проживание в Польше более 150 тыс. граждан Украины.
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