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Оккупанты прячут танки во дворах жилых домов Донбасса, - ОБСЕ


фото: ictv
Миссия ОБСЕ обнаружила примерно 10 танков оккупантов, которые спрятали во дворе жилых домов Донецкой области

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 9 апреля.

6 апреля представители ОБСЕ заметили на временно оккупированных территориях 3 танка (Т-64 и один Т-72), расположенных в дворах домов села Верхнешироковское. Еще 2 танка (Т-64) обнаружили в селе Сосновское (78 км на юг от Донецка).

Отмечается, что уже на следующий день, 7 апреля, СММ ОБСЕ заметила 6 танков (Т-64) и 3 самоходные гаубицы (2С1) вблизи села Софиевка (40 км на северо-восток от Донецка).

Наблюдатели задокументировали также 7 самоходных гаубиц, 7 танков Т-72, 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), 7 зенитных ракетных комплексов (9К35), 10 буксированных гаубиц (5 2А65 Мста-Б, 152 мм, и 5 Д-30 Жаба 122 мм) на аэродроме, расположенном на юго-восточной окраине Луганска.

9 апреля СММ вновь зафиксировала на том же месте эту военную технику боевиков.

 

 

 

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