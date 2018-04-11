Оккупанты обстреляли силы АТО из танка и запрещенных минометов
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
На донецком направлении из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики вели огонь по укреплениям сил АТО в Песках. В районе Каменки террористы применили вооружение танка, а вблизи Авдеевки, Марьинки и Талаковки - гранатометы, а из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции неподалеку Павлополя, Гнутового и Водяного. Защитников Авдеевки, Водяного и Гнутового обстреляли из стрелкового оружия, а в районе Марьинки работали снайперы.
Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
На Луганском направлении от начала суток режим прекращения огня соблюдался в полной мере.
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