Оккупанты обстреляли силы АТО из танка и запрещенных минометов

11 апреля, 2018, 19:07

В среду, 11 апреля, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 13 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из запрещенных 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики вели огонь по укреплениям сил АТО в Песках. В районе Каменки террористы применили вооружение танка, а вблизи Авдеевки, Марьинки и Талаковки - гранатометы, а из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции неподалеку Павлополя, Гнутового и Водяного. Защитников Авдеевки, Водяного и Гнутового обстреляли из стрелкового оружия, а в районе Марьинки работали снайперы.

Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

На Луганском направлении от начала суток режим прекращения огня соблюдался в полной мере.