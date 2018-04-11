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Оккупанты ночью обстреляли дома жителей Авдеевки

Российско-оккупационные войска 10 апреля открыли огонь по частному сектору Авдеевки, что в Донецкой области

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что минувшей ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Оккупанты попали в дом и сарай на улице Лермонтова.

"Как доложил мне Павел Малыхин, глава ВГА Авдеевки, обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", - подчеркнул Жебривский.

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