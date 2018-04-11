Оккупанты били из танка на Донбассе: Пять бойцов ВСУ получили ранения и травмы
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 64 раза открывали огонь по позициям украинской армии, применяя оружие, запрещенное Минскими соглашениями.
На Донецком направлении враги били по оборонных пунктах возле Бердянского, Лебединского, Широкиного, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты "Бутовка" из 120-мм минометов.
Оккупанты вели огонь из танка вблизи Водяного, Песков и Каменки, а в районе Песков, Талаковки, Лебединского и Шахты "Бутовка" применяли минометы калибра 82 мм.
Позиции вблизи Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутового, Красногоровки, Водяного, Шахты "Бутовка", Опытного, Новотроицкого и Павлополя попали под обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Песков, Гнутового и Красногоровки - из вооружения БМП, а неподалеку Широкиного - из противотанкового ракетного комплекса.
На Луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по укреплениям вблизи Новоалександровки, а из вооружения БМП - в районе Луганского.
"В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.
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