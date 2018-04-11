Новые интерьер, окна и кондиционеры: "УЗ" показала отремонтированные вагоны

11 апреля, 2018, 12:21

"Укрзализныця" провела капитально-возобновительные работы в 29 вагонах, которые теперь имеют обновленный интерьер, новые окна и современную систему кондиционирования

Об этом сообщает и.о. главы правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов в Facebook.

29 капитально-отремонтированных "Укрзализныцей" вагонов уже курсируют в составе фирменных поездов первого и второго класса.

“С обновленным интерьером, новыми окнами, современной системой кондиционирования и всем необходимым для комфорта пассажиров. После самого сложного вида ремонта - капитально-восстановительного - вагоны купейного типа практически ничем не отличаются от новых. Это позволяет нам продлить их срок эксплуатации, а пассажирам путешествовать с комфортом”, - отмечает Кравцов.

Средний возраст вагонов ПАО “Укрзализныця” составляет практически 32 года. Сейчас монополист планирует при помощи капитально-возобновительного ремонта модернизировать 150 вагонов. В 1410 вагонах провести деповский ремонт, а 576 - отремонтировать капитально.

По словам председателя правления, в 2018-м планируется обновить практически половину состава.

Ранее в "Укрзализныце" рассказали о планах ввести в ночных поездах полноценное питание.

Впоследствии заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что "Укрзализныця" готова запустить поезд "четырех столиц", который свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу