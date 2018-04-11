Незаконные бюллетени, подкуп избирателей и техкандидаты: Как в Украине хотят наказывать за нарушение избирательного права

11 апреля, 2018, 13:56

Кабинет министров подаст в Верховную Раду проект закона, который усиливает ответственность за подкуп избирателей и фальсификацию результатов

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

МВД совместно с общественной сетью "Опора" подготовило проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства". Ключевым изменением в законопроекте является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав, отметил глава МВД Арсен Аваков.

В частности, предлагается лишать свободы до 2 лет за незаконное использование, вброс бюллетеней, нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем, получения избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.

За предоставление избирателю неправомерной выгоды, косвенный подкуп избирателей, фальсификацию документации предлагается лишать свободы до 6 лет (сейчас санкции предусматривают до 3 лет за решеткой). Те, кто добровольно сообщил следствию о подкупе или фальсификации, будут освобождены от уголовной ответственности.

Liga сообщает, что ответственность предлагают ввести также для техкандидатов или кандидатов-двойников на выборах, за раздачу избирателям спиртного и продуктов

Отмечается, что прошлогодний опрос показал, что 68% граждан недовольны честностью выборов, и лишь 16% избирателей готовы обратиться к правоохранителям, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.