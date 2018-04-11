NASA сделала виртуальную экскурсию по поверхности Луны

11 апреля, 2018, 10:40

NASA на своем YouTube-канале опубликовала виртуальную экскурсию по поверхности Луны в расширении 4К

Музыку к ролику написали композиторы Фредерик Вьедман, Бенджамин Краузе и Скотт Гудман. В ролике ученые рассказывают об интересных местах на Луне, а также объясняют, почему именно эти точки привлекают их внимание.

Читайте также: Космическая субмарина. Когда и зачем NASA отправит подводную лодку на Титан