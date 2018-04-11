NASA сделала виртуальную экскурсию по поверхности Луны
11 апреля, 2018, 10:40
NASA на своем YouTube-канале опубликовала виртуальную экскурсию по поверхности Луны в расширении 4К
Музыку к ролику написали композиторы Фредерик Вьедман, Бенджамин Краузе и Скотт Гудман. В ролике ученые рассказывают об интересных местах на Луне, а также объясняют, почему именно эти точки привлекают их внимание.
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- Недавно ученые из NASA впервые визуализировали процесс таяния отдельной снежинки и представили 3D-модель данного процесса.
- Также сотрудники космического агентства протестировали нового робота по "имени" InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
- Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки прошлого года.
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