Начался фандрайзинг марафон в рамках 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon

11 апреля, 2018, 13:41

Компания Run Ukraine, организатор киевского марафона 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon, который состоится 22 апреля, Украинская Биржа Благотворительности и Благотворительный Фонд Таблеточки начинают весенний Фандрайзинг марафон "Фандрайзинг марафон - 2018. Киев"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Целью фандрайзинг марафона является собрание средств на поддержку проектов 15 благотворительных фондов.

“Меры Run Ukraine - это не просто забеги, это социально важные мероприятия, которые поднимают актуальные проблемы и способствуют их решению. За три с половиной года мы провели семь фандрайзинг марафонов, во время которых собрали более трех с половиной миллионов гривень. В этом году мы расширяем фандрайзинг программу на все этапы беговой лиги и приглашаем присоединяться фонды и участников в Львове, Днепре, Одессе и Запорожье. Помогать легко!” - прокомментировала старт программы Виктория Веремеенко, директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine.

Накануне 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon фандрайзеры от каждого фонда будут готовиться к забегам и привлекать внимание к актуальным проблемам, призывая других вести здоровый образ жизни и жертвовать средства. Традиционно к благотворительной инициативе присоединяются известные и инициативные украинцы: спортсмены, звезды шоу-бизнеса и телевидения, журналисты и общественные деятели. Свое участие уже подтвердили певец Виталий Козловский и полузащитник киевского футбольного клуба "Динамо", капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань и другие.

Благотворительный сбор средств для адресной помощи тем, кто в ней нуждается, проходит ежегодно в рамках киевского марафона и киевского марафона. К проекту традиционно присоединяются благотворительные фонды и организации различных направлений деятельности. Таким образом, во время фандрайзинг марафона одновременно осуществляется помощь преждевременно рожденным детям, ветеранам АТО, онкобольным людям, животным и тому подобное. На этот раз на платформе Украинской Биржи Благотворительности и Фонда Таблеточки в рамках "Фандрайзинг марафон - 2018. Киев" будет проходить сбор средств для проектов 15 фондов и организаций:

"Центр социальных проектов будущего"

"Открытые ладони"

"Каждый может"

"Happy Paw"

НРЦ "Источник"

"Свичадо"

"Помагаєм"

"Международный Благотворительный Фонд братьев Кузьминых"

"Территория добра"

"Крона"

"Залог"

Центр помощи "Город счастливых детей"

"Почувствуй"

"Современный город и село"

"Таблеточки"

Приобщиться к фандрайзингу может каждый, для этого стоит сделать три простых шага:

Выбрать благотворительный фонд и проект, который вы бы хотели поддержать. Найти среди всех фандрайзеров того, кто вам нравится. Сделать взнос на платформе Украинской биржи благотворительности и на сайте Благотворительного фонда "Таблеточки" по этим ссылкам https://ubb.org.ua/uk/special/15/ и super.tabletochki.org

К фандрайзинг марафону присоединился и коллектив" Эспрессо ". Представители канала поддержали БФ" Открытые ладони ", который собирает средства в рамках программы " Кисень.ua ". Данная программа направлена на помощь детям и взрослым со всей территории Украины, живущих с диагнозом муковисцидоз . Лозунг программы в этом году: "Дышать - это нормально!".

Приобщиться к команде канала можно по ссылке https://ubb.org.ua/uk/project/ 3911/

Благотворительная инициатива и сбор средств продолжается более месяца - с 22 марта по 27 апреля включительно.

Регистрация на событие: http://kyivhalfmarathon.org/