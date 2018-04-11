Начался фандрайзинг марафон в рамках 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Целью фандрайзинг марафона является собрание средств на поддержку проектов 15 благотворительных фондов.
“Меры Run Ukraine - это не просто забеги, это социально важные мероприятия, которые поднимают актуальные проблемы и способствуют их решению. За три с половиной года мы провели семь фандрайзинг марафонов, во время которых собрали более трех с половиной миллионов гривень. В этом году мы расширяем фандрайзинг программу на все этапы беговой лиги и приглашаем присоединяться фонды и участников в Львове, Днепре, Одессе и Запорожье. Помогать легко!” - прокомментировала старт программы Виктория Веремеенко, директор по маркетингу и коммуникациям Run Ukraine.
Накануне 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon фандрайзеры от каждого фонда будут готовиться к забегам и привлекать внимание к актуальным проблемам, призывая других вести здоровый образ жизни и жертвовать средства. Традиционно к благотворительной инициативе присоединяются известные и инициативные украинцы: спортсмены, звезды шоу-бизнеса и телевидения, журналисты и общественные деятели. Свое участие уже подтвердили певец Виталий Козловский и полузащитник киевского футбольного клуба "Динамо", капитан сборной Украины по футболу Руслан Ротань и другие.
Благотворительный сбор средств для адресной помощи тем, кто в ней нуждается, проходит ежегодно в рамках киевского марафона и киевского марафона. К проекту традиционно присоединяются благотворительные фонды и организации различных направлений деятельности. Таким образом, во время фандрайзинг марафона одновременно осуществляется помощь преждевременно рожденным детям, ветеранам АТО, онкобольным людям, животным и тому подобное. На этот раз на платформе Украинской Биржи Благотворительности и Фонда Таблеточки в рамках "Фандрайзинг марафон - 2018. Киев" будет проходить сбор средств для проектов 15 фондов и организаций:
- "Центр социальных проектов будущего"
- "Открытые ладони"
- "Каждый может"
- "Happy Paw"
- НРЦ "Источник"
- "Свичадо"
- "Помагаєм"
- "Международный Благотворительный Фонд братьев Кузьминых"
- "Территория добра"
- "Крона"
- "Залог"
- Центр помощи "Город счастливых детей"
- "Почувствуй"
- "Современный город и село"
- "Таблеточки"
Приобщиться к фандрайзингу может каждый, для этого стоит сделать три простых шага:
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Выбрать благотворительный фонд и проект, который вы бы хотели поддержать.
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Найти среди всех фандрайзеров того, кто вам нравится.
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Сделать взнос на платформе Украинской биржи благотворительности и на сайте Благотворительного фонда "Таблеточки" по этим ссылкам https://ubb.org.ua/uk/special/15/ и super.tabletochki.org
Благотворительная инициатива и сбор средств продолжается более месяца - с 22 марта по 27 апреля включительно.
Регистрация на событие: http://kyivhalfmarathon.org/
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