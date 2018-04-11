На Луганщине пропавших жителей села нашли погибшими от взрыва мины
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Трагедия произошла на линии разграничения на так называемом "нуле" в селе Песчаное Станично-Луганского района. В автомобиле Сhevrolet Niva находились 57-летние супруги и их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой.
Ранее местный житель сообщил, что 7 апреля его соседи уехали в неизвестном направлении и не вернулись. Во время розыскных мероприятий вблизи реки Северский Донец непосредственно на линии разграничения полицейские обнаружили изуродованный автомобиль с 4 обгоревшими телами.
По предварительным данным, взорвалась противотанковая мина, которая сдетонировала в результате наезда автомобиля.
Расследование начато по предварительной квалификации по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос о переквалификации события на ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).
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