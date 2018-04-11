Минфин США планирует продлить санкции против России, но сохранить стабильность финансовых рынков
Об этом Мнучин сказал в ответ на вопрос конгрессмена Гарольда Роджерса, передает "Голос Америки".
"Мы продолжим применять предоставленные нам полномочия в сфере санкций. Мы недавно ввели санкции против российских олигархов и российских политиков и, думаю, они имели большое влияние. Вы видели влияние на рынки. Мы также ввели санкции против значительного количества компаний, связанных с этими олигархами и мы продолжим применять эти полномочия в сфере санкций ", - заверил Мнучин.
При этом глава Минфина США также отметил, что поддерживает сделанные в январе выводы ведомства, которые предостерегают от ограничений на инвестиции к долговым обязательствам России, поскольку такие действия могут повлечь нестабильность на мировых финансовых рынках.
"Это очень мощный инструмент и мы должны использовать его осторожно и продуманно", - добавил чиновник.
Мнучин также отметил необходимость сотрудничества с Китаем и Японией для изоляции экономик Северной Кореи, Ирана и России.
"Сотрудничество с другими странами, особенно с Китаем и Японией, необходима для изоляции экономик Северной Кореи, Ирана и России. Относительно России мы очень серьезно отнеслись к законодательству CAATSA (о противодействии соперникам США путем санкций - ред.), мы ввели много санкций против России перед CAATSA, в рамках других полномочий.
Мнучин также отметил эффективность санкций, в частности, КНДР.
"Минфин очень агрессивно вел политику санкций в течение прошлого года, начиная с Северной Кореи, где мы приняли участие в кампании максимального давления и, по нашему убеждению, это мощно работает и является основным фактором, почему Северная Корея сейчас готова встречаться с президентом и обсуждать, как избавиться от ядерного оружия ", - подчеркнул министр.
- Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 российских компаний.
- Акции связанного с российским олигархом Дерипаской алюминиевого гиганта "Русал" подешевели на 41%.
- В Конгрессе США представили проект решения о санкциях против РФ в деле Скрипаля.
- Российские олигархи потеряли за день более $12 млрд.
- Российский рубль продолжает дешеветь после новых санкций США.
- США планируют новые санкции против России, которые должны ударить по банкам.
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