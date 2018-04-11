 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Минфин США планирует продлить санкции против России, но сохранить стабильность финансовых рынков

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерениях продолжать применение санкций против российских олигархов, чиновников и компаний

Об этом Мнучин сказал в ответ на вопрос конгрессмена Гарольда Роджерса, передает "Голос Америки".

"Мы продолжим применять предоставленные нам полномочия в сфере санкций. Мы недавно ввели санкции против российских олигархов и российских политиков и, думаю, они имели большое влияние. Вы видели влияние на рынки. Мы также ввели санкции против значительного количества компаний, связанных с этими олигархами и мы продолжим применять эти полномочия в сфере санкций ", - заверил Мнучин.

При этом глава Минфина США также отметил, что поддерживает сделанные в январе выводы ведомства, которые предостерегают от ограничений на инвестиции к долговым обязательствам России, поскольку такие действия могут повлечь нестабильность на мировых финансовых рынках.

"Это очень мощный инструмент и мы должны использовать его осторожно и продуманно", - добавил чиновник.

Мнучин также отметил необходимость сотрудничества с Китаем и Японией для изоляции экономик Северной Кореи, Ирана и России.

"Сотрудничество с другими странами, особенно с Китаем и Японией, необходима для изоляции экономик Северной Кореи, Ирана и России. Относительно России мы очень серьезно отнеслись к законодательству CAATSA (о противодействии соперникам США путем санкций - ред.), мы ввели много санкций против России перед CAATSA, в рамках других полномочий.

Мнучин также отметил эффективность санкций, в частности, КНДР.

"Минфин очень агрессивно вел политику санкций в течение прошлого года, начиная с Северной Кореи, где мы приняли участие в кампании максимального давления и, по нашему убеждению, это мощно работает и является основным фактором, почему Северная Корея сейчас готова встречаться с президентом и обсуждать, как избавиться от ядерного оружия ", - подчеркнул министр.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать