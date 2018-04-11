Минфин США планирует продлить санкции против России, но сохранить стабильность финансовых рынков

11 апреля, 2018, 21:45

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерениях продолжать применение санкций против российских олигархов, чиновников и компаний

Об этом Мнучин сказал в ответ на вопрос конгрессмена Гарольда Роджерса, передает "Голос Америки".

"Мы продолжим применять предоставленные нам полномочия в сфере санкций. Мы недавно ввели санкции против российских олигархов и российских политиков и, думаю, они имели большое влияние. Вы видели влияние на рынки. Мы также ввели санкции против значительного количества компаний, связанных с этими олигархами и мы продолжим применять эти полномочия в сфере санкций ", - заверил Мнучин.

При этом глава Минфина США также отметил, что поддерживает сделанные в январе выводы ведомства, которые предостерегают от ограничений на инвестиции к долговым обязательствам России, поскольку такие действия могут повлечь нестабильность на мировых финансовых рынках.

"Это очень мощный инструмент и мы должны использовать его осторожно и продуманно", - добавил чиновник.

Мнучин также отметил необходимость сотрудничества с Китаем и Японией для изоляции экономик Северной Кореи, Ирана и России.

"Сотрудничество с другими странами, особенно с Китаем и Японией, необходима для изоляции экономик Северной Кореи, Ирана и России. Относительно России мы очень серьезно отнеслись к законодательству CAATSA (о противодействии соперникам США путем санкций - ред.), мы ввели много санкций против России перед CAATSA, в рамках других полномочий.

Мнучин также отметил эффективность санкций, в частности, КНДР.

"Минфин очень агрессивно вел политику санкций в течение прошлого года, начиная с Северной Кореи, где мы приняли участие в кампании максимального давления и, по нашему убеждению, это мощно работает и является основным фактором, почему Северная Корея сейчас готова встречаться с президентом и обсуждать, как избавиться от ядерного оружия ", - подчеркнул министр.