Мэй пока отказалась от плана Трампа по поводу военного удара по Сирии, Макрон - еще думает
Об этом сообщает издание The Times.
Премьер-министр Британии Тереза Мэй вчера сообщила президенту США Дональду Трампу, что ее страна нуждается в большем количестве доказательств применения химического оружия сирийскими войсками на территории Гуты.
В частности, необходимо дождаться результатов проверки инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), а уже потом принимать решение по поводу военного удара.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение по поводу возможного военного ответа на действия режима Башара Асада будет принято в ближайшие дни.
По его словам, сначала французская сторона должна провести консультации со США и Великобританией.
Макрон добавил, что если он все же примет решение о военном ударе, то он будет нацелен не на союзников сирийского правительства, а на его химические объекты.
Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.
Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.
На фоне этого агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем из-за возможного запуска авиаударов по Сирии.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточной Гуте, во время которой был использован токсичный газ. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибли 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. в результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ на это Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
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