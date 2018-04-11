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Мэй пока отказалась от плана Трампа по поводу военного удара по Сирии, Макрон - еще думает

Сейчас власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения по поводу военного ответа правительству Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте

Об этом сообщает издание The Times.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй вчера сообщила президенту США Дональду Трампу, что ее страна нуждается в большем количестве доказательств применения химического оружия сирийскими войсками на территории Гуты.

В частности, необходимо дождаться результатов проверки инспекторов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ), а уже потом принимать решение по поводу военного удара.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение по поводу возможного военного ответа на действия режима Башара Асада будет принято в ближайшие дни.

По его словам, сначала французская сторона должна провести консультации со США и Великобританией.

Макрон добавил, что если он все же примет решение о военном ударе, то он будет нацелен не на союзников сирийского правительства, а на его химические объекты.

Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.

Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.

На фоне этого агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем из-за возможного запуска авиаударов по Сирии.

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