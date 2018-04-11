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Ломаченко, Беленюк, Верняев и Харлан призвали поддержать сборную Украины по хоккею


фото: ice-hockey.org.ua/
В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею U19 звезды украинского спорта снялись в социальных роликах и призвали всех поддержать сборную Украины

В съемках роликов приняли участие олимпийские чемпионы Василий Ломаченко, Ольга Харлан и Олег Верняев, а также чемпион мира и Европы Жан Беленюк. Главным девизом кампании стал призыв "Все на хоккей!".

Глава оргкомитета по подготовке чемпионата мира Георгий Зубко рассказал о том, как родилась идея этих роликов: "нашей задачей было не только и не столько привлечение внимания к чемпионату, заполняемости трибун и тому подобное. Мы хотели использовать эффект большого события для привлечения внимания к хоккею в целом. Поэтому у нас и возникла эта идея - привлечь к кампании по популяризации хоккея звезд, которые с ним не ассоциируются. И было очень приятно, что мы нашли отклик у всех, к кому обращались", - сказал Георгий Зубко.

  • Чемпионат мира по хоккею U19 пройдет в Киеве с 14 по 20 апреля. Соперниками сборной Украины станут команды Японии, Австрии, Венгрии, Италии и Румынии.
  • Напомним, в рамках подготовки к чемпионату мира юниорская сборная Украины выиграла международный турнир Кубок четырех наций, который проходил в декабре 2017 года Венгрии.
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