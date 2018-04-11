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Климкин анонсировал безвиз с Македонией

В ближайшее время Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Македонией

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Македонию.

"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и будем работать", - написал Климкин.

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