Климкин анонсировал безвиз с Македонией
11 апреля, 2018, 18:40
В ближайшее время Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Македонией
Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Македонию.
"На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей ЗСТ. А вообще - у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и будем работать", - написал Климкин.
На встречах в Македонии договорились, что в ближайшее время подпишем соглашение о #безвизе - текст почти готов - и улучшим функционирование нашей #ЗСТ. А вообще – у нас один путь в ЕС и НАТО. Вместе и будем работать :) pic.twitter.com/vvCJcTfxSJ— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.
- Напомним, ранее Украина подписала безвиз с государством Антигуа и Барбуда, расположенным на островах в Карибском море.
- Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром.
- Украинцам упростили получение виз в Оман.
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