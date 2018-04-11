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Какой безумный твит опубликовала "Рома" после разгрома "Барселоны"


фото: twitter.com/OfficialASRoma
Итальянская "Рома" после невероятной победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов опубликовала безумный твит на официальной странице в соцсети

Таким образом, римляне отметили невероятную победу над "Барселоной" в Лиге чемпионов. "Рома" в первом матче 1/4 финала уступила в гостях со счетом 1:4, но сумела отыграться в ответной игре. Команда Эусебио Ди Франческо победила 3:0 и вышла в полуфинал.

Победу "Роме" принесли голы Эдина Джеко, Даниэле Де Росси с пенальти и Костаса Маноласа.

В другом четвертьфинале сегодня в английском дерби "Манчестер Сити" проиграл "Ливерпулю" 1:2 и вылетел из ЛЧ.

В 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Рома" одолела донецкий "Шахтер".

11 апреля в повторных матчах 1/4 финала немецкая "Бавария" примет испанскую "Севилью", а "Реал" сыграет в Мадриде против итальянского "Ювентуса".

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

 

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