Как выглядит киевский трамвай с изображением Лобановского
11 апреля, 2018, 13:36
По Киеву начал курсировать трамвай с изображением легендарного футбольного тренера Валерия Лобановского
Об этом сообщает официальный сайт "Киевпасстранса".
Трамвай, украшенный портретом Лобановского, впервые вышел на Борщаговскую линию скоростного трамвая 10 апреля. Его запустили в рамках проекта "Выдающиеся украинцы".
По Киеву теперь курсирует пять трамваев с изображениями известных личностей. Раньше вагоны украсили портретами Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова.
- В 2015 году в Киевсовет решил переименовать Краснозвездный проспект в проспект Лобановского.
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