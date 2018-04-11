Как выглядит киевский трамвай с изображением Лобановского

11 апреля, 2018, 13:36

По Киеву начал курсировать трамвай с изображением легендарного футбольного тренера Валерия Лобановского

Об этом сообщает официальный сайт "Киевпасстранса".

Трамвай, украшенный портретом Лобановского, впервые вышел на Борщаговскую линию скоростного трамвая 10 апреля. Его запустили в рамках проекта "Выдающиеся украинцы".

По Киеву теперь курсирует пять трамваев с изображениями известных личностей. Раньше вагоны украсили портретами Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова.

В 2015 году в Киевсовет решил переименовать Краснозвездный проспект в проспект Лобановского.

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