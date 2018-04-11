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Кабмин утвердил программу, которая обеспечит равноправие мужчин и женщин

Кабинет министров принял социальную программу обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин до 2021 года

Соответствующее решение было принято 11 апреля на заседании правительства, сообщает Еспресо.TV.

Цель программы - гарантия соблюдения прав и возможностей мужчин и женщин во всех сферах жизни общества, а также внедрение европейских стандартов равенства.

От выполнения программы ожидают равный доступ к товарам и услугам, несмотря на гендерную составляющую нормативно-правовых актов. Предполагается, что принятая инициатива создаст условия надежной защиты от дискриминации по половому признаку, уменьшит разницу в уровне оплаты труда мужчин и женщин.

Кроме этого, это должно увеличить количество женщин среди народных депутатов Украины, депутатов областных и городских советов.

Также планируют обеспечить одинаковые учебные программы, в частности, физического воспитания и труда.

Предусмотрены информационные мероприятия по привлечению мужчин к использованию декретного отпуска.

Примерная сумма финансирования проекта - 225 тысяч грн. ежегодно.

Напомним, в Кабмине объявили конкурс на должность уполномоченного по вопросам гендерной политики.

Уполномоченный будет работать при офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроантлантической интеграции.

Недавно Украина присоединилась к движению солидарности за равенство полов “HeForShe”, которую инициировала организация “ООН-женщины”

  • В декабре МЗ отменило ограничения на 450 профессий для женщин.
  • Недавно в Киеве на службу вышла первая женщина-водолазка.
  • Украина заняла 61 место среди стран, где соблюдаются условия гендерного равноправия.

 

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