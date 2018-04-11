Государству передали харьковский стадион "Металлист", конфискованный у Курченко

11 апреля, 2018, 22:03

Правительство вернуло в государственную собственность харьковский стадион “Металлист”, который конфисковали у олигарха Курченко

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции.

Кабинет Министров принял решение о передаче в государственную собственность, а именно в управление Харьковской областной государственной администрации, целостного имущественного комплекса стадиона “Металлист”.

В октябре прошлого года Сосновским районным судом г. Черкассы было принято решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист”, который принадлежал олигарху Сергею Курченко.