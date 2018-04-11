Государству передали харьковский стадион "Металлист", конфискованный у Курченко
11 апреля, 2018, 22:03
Правительство вернуло в государственную собственность харьковский стадион “Металлист”, который конфисковали у олигарха Курченко
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-конференции.
Кабинет Министров принял решение о передаче в государственную собственность, а именно в управление Харьковской областной государственной администрации, целостного имущественного комплекса стадиона “Металлист”.
В октябре прошлого года Сосновским районным судом г. Черкассы было принято решение о спецконфискации имущественных прав футбольного клуба "Металлист”, который принадлежал олигарху Сергею Курченко.
- В октябре суд конфисковал в собственность государства харьковский футбольный клуб "Металлист".
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