Глава Пентагона заявил о готовности воевать в Сирии

11 апреля, 2018, 20:20

Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии

Об этом сообщает Agence France Press.

"Мы готовы приступить к военным вариантам, если они будут кстати, как определил президент", - заявил Маттис.

Одновременно Маттис отметил, что США продолжают оценивать разведывательные данные относительно химической атаки в Сирии.

"Мы и в дальнейшем оцениваем разведывательные данные. Мы, и наши союзники все еще работаем над этим", - добавил Маттис.

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