Германия заявляет, что кибератаки на ее правительственные сети организовала Россия
11 апреля, 2018, 19:48
Эксперты немецкого Федерального ведомства по охране конституции утверждают, что за кибератаки на компьютерные сети правительства Германии ответственная Россия
Об этом заявил руководитель ведомства Ханс-Георг Маассен, передает Deutsche Welle.
"Мы оцениваем это как кибератаку российского происхождения", - заявил Маасен.
В то же время руководитель немецкой контрразведывательной спецслужбы отметил, что в таких случаях не может быть 100% точности во время установления настоящего виновника киберпреступления, поэтому нельзя исключать и того, что хакеры намеревались создать впечатление, что настоящий организатор кибератак - из России.
Несмотря на это Маасен заявляет о "высокой вероятности" именно российского следа в кибернападениях.
- Напомним, ранее сообщалось о кибератаке на правительственную сеть ФРГ, совершенную в конце февраля.
- 27 июня 2017 года хакеры атаковали ряд украинских банков, энергетических и транспортных компаний, а также органы власти, заразив компьютеры вирусом-вымогателем.
- Российские хакеры атаковали сети критической инфраструктуры США.
- Австралия обвинила Россию в кибератаке NotPetya, что нанесло миллионные убытки.
- Британия открыто обвинила Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украину.
- Конгресс США поддержал законопроект о защите Украины от российской киберугрозы.
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