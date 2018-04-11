Германия заявляет, что кибератаки на ее правительственные сети организовала Россия

11 апреля, 2018, 19:48

Эксперты немецкого Федерального ведомства по охране конституции утверждают, что за кибератаки на компьютерные сети правительства Германии ответственная Россия

Об этом заявил руководитель ведомства Ханс-Георг Маассен, передает Deutsche Welle.

"Мы оцениваем это как кибератаку российского происхождения", - заявил Маасен.

В то же время руководитель немецкой контрразведывательной спецслужбы отметил, что в таких случаях не может быть 100% точности во время установления настоящего виновника киберпреступления, поэтому нельзя исключать и того, что хакеры намеревались создать впечатление, что настоящий организатор кибератак - из России.

Несмотря на это Маасен заявляет о "высокой вероятности" именно российского следа в кибернападениях.