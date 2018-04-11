 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Германия заявляет, что кибератаки на ее правительственные сети организовала Россия

Эксперты немецкого Федерального ведомства по охране конституции утверждают, что за кибератаки на компьютерные сети правительства Германии ответственная Россия

Об этом заявил руководитель ведомства Ханс-Георг Маассен, передает Deutsche Welle.

"Мы оцениваем это как кибератаку российского происхождения", - заявил Маасен.

В то же время руководитель немецкой контрразведывательной спецслужбы отметил, что в таких случаях не может быть 100% точности во время установления настоящего виновника киберпреступления, поэтому нельзя исключать и того, что хакеры намеревались создать впечатление, что настоящий организатор кибератак - из России.

Несмотря на это Маасен заявляет о "высокой вероятности" именно российского следа в кибернападениях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать