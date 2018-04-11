Facebook будет платить пользователям за информацию об утечке данных
Соответствующая программа "Data Abuse Bounty" уже запущена, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге.
Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации. Как отмечают в компании, максимальной суммы вознаграждения пока не установлено.
"Хотя нет максимума, отчеты об ошибках с высокой отдачей собрали до 40 000 долларов для людей, которые привлекли наше внимание к проблемам", - говорится в сообщении. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.
"Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях или для оказания политического влияния", - написал он.
Если сообщение о злоупотреблениях данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, которая продает или покупает данные пользователей. Соцсеть также сообщит всем, кого могла коснуться опасность связана с приложением.
Узнать более подробную информацию можно здесь.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
- 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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