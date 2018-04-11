Facebook будет платить пользователям за информацию об утечке данных

11 апреля, 2018, 17:36

Facebook будет выплачивать вознаграждение людям, которые сообщают об утечке данных пользователей через различные приложения

Соответствующая программа "Data Abuse Bounty" уже запущена, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге.

Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации. Как отмечают в компании, максимальной суммы вознаграждения пока не установлено.

"Хотя нет максимума, отчеты об ошибках с высокой отдачей собрали до 40 000 долларов для людей, которые привлекли наше внимание к проблемам", - говорится в сообщении. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.

"Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях или для оказания политического влияния", - написал он.

Если сообщение о злоупотреблениях данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, которая продает или покупает данные пользователей. Соцсеть также сообщит всем, кого могла коснуться опасность связана с приложением.

Узнать более подробную информацию можно здесь.

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