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Facebook будет платить пользователям за информацию об утечке данных

Facebook будет выплачивать вознаграждение людям, которые сообщают об утечке данных пользователей через различные приложения

Соответствующая программа "Data Abuse Bounty" уже запущена, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге.

Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации. Как отмечают в компании, максимальной суммы вознаграждения пока не установлено.

"Хотя нет максимума, отчеты об ошибках с высокой отдачей собрали до 40 000 долларов для людей, которые привлекли наше внимание к проблемам", - говорится в сообщении. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.

"Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях или для оказания политического влияния", - написал он.

Если сообщение о злоупотреблениях данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, которая продает или покупает данные пользователей. Соцсеть также сообщит всем, кого могла коснуться опасность связана с приложением.

Узнать более подробную информацию можно здесь.

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  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
  • В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании из-за утечки данных миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
  • 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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