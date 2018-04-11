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Директора "Укрвакцины" уличили в растрате 1,5 млн грн

Генерального директора госпредприятия “Укрвакцина" подозревают в растрате 1,5 млн бюджетных средств

Об этом сообщает Прокуратура города Киева в Facebook.

Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму свыше 1,5 миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки вакцин и других медпрепаратов на территории Украины.

Следствие собрало достаточно доказательств, которые указывают, что частные предприятия не только не оказывали услуги “Укрвакцине", а и вообще не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности.

В настоящее время чиновнику инкриминируют совершение преступления по статье “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.

 
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