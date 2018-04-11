Даже Путин начинает понимать, что НАТО и ЕС не пугает его давление, - член совета Альянса

11 апреля, 2018, 08:50

По мнению представителя Альянса, Россия не может напугать давлением США, Евросоюз и НАТО, эти страны не собираются идти на уступки Кремлю

Об этом заявил бывший министр обороны Польши, действующий участник Североатлантического совета НАТО Януш Онышкевич в интервью изданию RFI.

Он отметил, что кризис в российско-западных отношениях пока не стал новой "холодной войной". По его словам, нынешняя ситуация больше похожа на "очень холодный мир без малейшего доверия".

"Думаю, что даже президент Путин уже начинает понимать, что ни НАТО, ни Евросоюз, ни западные страны нельзя просто напугать давлением, получить уступки. Есть кое-какие спекуляции, что в России разрабатывается новый подход к отношениям с Западом, но посмотрим, как это все будет", - отметил Онышкевич.

Он отметил, что в стратегические планы Кремля входят такие пункты, как ослабление ЕС, ухудшение отношений между Европой и США и раскол между ними. Таким образом Москва хочет получить определенные результаты с точки зрения баланса между Россией и Европой.

"Я не думаю, что мы сможем сделать на Западе что-то совсем новое и пойдем на какие-то уступки - надо просто держать очень четкую линию обороны наших позиций и надеяться, что российское правительство придет к тому же выводу, что эта политика не в интересах России", - подытожил Онышкевич.