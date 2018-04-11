Боксеры Джошуа и Уайлдер не могут поделить $100 млн
Об этом сообщает worldboxingnews.
Команда Джошуа предложила Уайлдеру гарантированные $12,5 млн. В то же время, британцы не хотят делиться с американцем доходами от продажи билетов и платной телевизионной трансляции на Великобританию.
Уайлдеру был отправлен контракт с жестким условием принять решение в течение 48 часов, после чего менеджер Джошуа - Эдди Хірн - начнет переговоры относительно боя с россиянином Александром Поветкиным.
"Мы предложили в пять раз больше, чем Уайлдер заработал за любой свой бой. Наше предложение не подлежит корректировке. Если он не согласится, то мы займемся обязательной защитой, а к объединению титулов вернемся в декабре-январе", - сказал Хирн.
По информации источников в окружении Уайлдера, шансов на то, что он примет предложенные условия, нет. Американец готов делить гонорар от боя в пропорции 40 на 60 в пользу Джошуа. Ожидается, что бой вообще может принести организаторам $100 млн.
- 10 апреля Джошуа заявил, что ему не интересен бой с Поветкиным и он стремится объединить титулы с Уайлдером.
- Джошуа является чемпионом мира по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- Уайлдер владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), а Поветкин является официальным претендентом на пояс по этой версии.
- В своем предыдущем поединке Джошуа победил по очкам новозеландца Джозефа Паркера и отобрал у него титул WBO.
- Уайлдер в своей последней защите пояса нокаутировал кубинца Луиса Ортиса.
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