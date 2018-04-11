Авиакомпании предупредили: Из-за возможного авиаудара по Сирии летать надо осторожно
Об этом сообщает издание Reuters.
Представители Евроконтроля заявили, что в течение следующих 72 часов для нанесения авиаудара по Сирии могут быть использованы воздушные и / или крылатые ракеты. Поэтому существует возможность прерывистого нарушения радионавигационного оборудования.
"Следует уделять должное внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья или Никосии", - говорится в заявлении агентства.
Отметим, ранее в СМИ сообщили, что американский боевой эсминец USS Donald Cook прибыл к берегу города Тартус в Сирии, он оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".
Накануне президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.
Источники СМИ среди американских чиновников отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте.
Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на Восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. в результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- В США не исключают нанесения удара по позициям армии президента Башара Асада за предполагаемое применение химического оружия против гражданских.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ на это Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
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