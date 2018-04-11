Авиакомпании предупредили: Из-за возможного авиаудара по Сирии летать надо осторожно

11 апреля, 2018, 07:39

Панъевропейское агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем из-за возможного запуска авиаударов по Сирии

Об этом сообщает издание Reuters.

Представители Евроконтроля заявили, что в течение следующих 72 часов для нанесения авиаудара по Сирии могут быть использованы воздушные и / или крылатые ракеты. Поэтому существует возможность прерывистого нарушения радионавигационного оборудования.

"Следует уделять должное внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья или Никосии", - говорится в заявлении агентства.

Отметим, ранее в СМИ сообщили, что американский боевой эсминец USS Donald Cook прибыл к берегу города Тартус в Сирии, он оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".

Накануне президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Источники СМИ среди американских чиновников отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте.

Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.

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