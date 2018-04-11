 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Авиакомпании предупредили: Из-за возможного авиаудара по Сирии летать надо осторожно

Панъевропейское агентство по контролю за воздушным движением Евроконтроль (Eurocontrol) призвало авиакомпании проявлять осторожность при полетах над восточным Средиземноморьем из-за возможного запуска авиаударов по Сирии

Об этом сообщает издание Reuters.

Представители Евроконтроля заявили, что в течение следующих 72 часов для нанесения авиаудара по Сирии могут быть использованы воздушные и / или крылатые ракеты. Поэтому существует возможность прерывистого нарушения радионавигационного оборудования.

"Следует уделять должное внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья или Никосии", - говорится в заявлении агентства.

Отметим, ранее в СМИ сообщили, что американский боевой эсминец USS Donald Cook прибыл к берегу города Тартус в Сирии, он оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк".

Накануне президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов.

Источники СМИ среди американских чиновников отмечают, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте.

Вечером 10 апреля стало известно, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" отправляется с военно-морской базы Норфолк в штате Виргиния в сторону Ближнего Востока.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать