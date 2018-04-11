 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Акции Facebook выросли после выступления Цукерберга в Сенате

После выступления главы компании Facebook Марка Цукерберга перед сенаторами США акции компании выросли почти на 5%

Об этом сообщает Reuters.

В течение почти 5 часов допроса при участии 44 сенаторов США Цукерберг успел повторить свое извинение перед пользователями соцсети за подорванное доверие. Однако 33-летний интернет-магнат уклонился от каких-либо конкретных обещаний по поводу того, будет ли он поддерживать любое регулирование конгрессом США деятельности Facebook и других интернет-компаний США.

Оказывается, инвесторы были довольны ответами Цукерберга. В результате акции Facebook выросли на 4,5%, что стало крупнейшей дневной прибылью компании почти за два года.

Читайте также: Фейсбукгейт. Как соцсеть для знакомства студентов стала политическим оружием

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
  • В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонные контакты.
  • 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

11 апреля, 2018 среда

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать