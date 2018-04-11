Акции Facebook выросли после выступления Цукерберга в Сенате

11 апреля, 2018, 10:52

После выступления главы компании Facebook Марка Цукерберга перед сенаторами США акции компании выросли почти на 5%

Об этом сообщает Reuters.

В течение почти 5 часов допроса при участии 44 сенаторов США Цукерберг успел повторить свое извинение перед пользователями соцсети за подорванное доверие. Однако 33-летний интернет-магнат уклонился от каких-либо конкретных обещаний по поводу того, будет ли он поддерживать любое регулирование конгрессом США деятельности Facebook и других интернет-компаний США.

Оказывается, инвесторы были довольны ответами Цукерберга. В результате акции Facebook выросли на 4,5%, что стало крупнейшей дневной прибылью компании почти за два года.

Читайте также: Фейсбукгейт. Как соцсеть для знакомства студентов стала политическим оружием