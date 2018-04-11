Акции Facebook выросли после выступления Цукерберга в Сенате
11 апреля, 2018, 10:52
После выступления главы компании Facebook Марка Цукерберга перед сенаторами США акции компании выросли почти на 5%
Об этом сообщает Reuters.
В течение почти 5 часов допроса при участии 44 сенаторов США Цукерберг успел повторить свое извинение перед пользователями соцсети за подорванное доверие. Однако 33-летний интернет-магнат уклонился от каких-либо конкретных обещаний по поводу того, будет ли он поддерживать любое регулирование конгрессом США деятельности Facebook и других интернет-компаний США.
Оказывается, инвесторы были довольны ответами Цукерберга. В результате акции Facebook выросли на 4,5%, что стало крупнейшей дневной прибылью компании почти за два года.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонные контакты.
- 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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