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Airbus начнет предлагать пассажирам лежачие места

Авиастроительная компания Airbus и производитель сидений Zodiac Aerospace представили модули с кроватями, которые можно размещать в грузовых отсеках

Об этом говорится в блоге компании.

Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году. Кроме того, в компании изучают возможность размещения таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB.

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Модули с лежачими местами можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами.

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