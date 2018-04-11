Airbus начнет предлагать пассажирам лежачие места
11 апреля, 2018, 15:48
Авиастроительная компания Airbus и производитель сидений Zodiac Aerospace представили модули с кроватями, которые можно размещать в грузовых отсеках
Об этом говорится в блоге компании.
Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году. Кроме того, в компании изучают возможность размещения таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB.
Модули с лежачими местами можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами.
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