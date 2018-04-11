Airbus начнет предлагать пассажирам лежачие места

11 апреля, 2018, 15:48

Авиастроительная компания Airbus и производитель сидений Zodiac Aerospace представили модули с кроватями, которые можно размещать в грузовых отсеках

Об этом говорится в блоге компании.

Планируется, что подобные модули появятся в самолетах Airbus A330 уже в 2020 году. Кроме того, в компании изучают возможность размещения таких мест над багажным отсеком в лайнерах A350 XWB.

Модули с лежачими местами можно размещать в грузовых отсеках самолета, при этом в любой момент их можно заменить грузовыми контейнерами.