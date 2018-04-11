30 компаний отказались участвовать в Московском автосалоне

11 апреля, 2018, 10:23

30 компаний с мировым именем не представят свои машины на Московском автосалоне

Об этом сообщают российские СМИ.

29 августа в Москве стартует автомобильная выставка “ММАС-2018”. Однако 30 производителей отказались от участия в мероприятии. Отмечается, что свою продукцию на мотор-шоу представят только 8 компаний, среди которых "АвтоВАЗ".

Среди компаний, которые отказались от участия в Московском автосалоне, есть как импортеры, так и производители: Audi, BMW, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroen, Porsche, Honda.

В частности, российские представители марки BMW пояснили, что компания не приедет на Московский автосалон, так как решила сосредоточить свои силы на мероприятиях, которые ориентируются на клиентов. Официально в “ММАС-2018” примут участие LADA, Hyundai, Renault, KIA, УАЗ, Lifan, Haval и Volkswagen.