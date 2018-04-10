Жителя Японии назвали самым старым человеком мира
10 апреля, 2018, 17:38
Японца Масадзо Нонака назвали самым старым человеком в мире в возрасте 112 лет и 259 дней
Об этом сообщается в Twitter Книги рекордов Гиннеса.
Масадзо получил титул старейшего человека после того, как в феврале этого года Фрасиско Нуньес Оливера из Испании скончался на 113-м году жизни.
Нонака родился 25 июля 1905 года. У него есть семь братьев и сестра. Нонака имеет пятерых детей.
Долгожитель любит смотреть телевидение, читать газеты и лакомиться сладостями.
Congratulations to our new record holder for the oldest living man, japan's Masazo Nonaka who is 112 years old!https://t.co/Psan6YLUZB— GuinnessWorldRecords (@GWR) 10 апреля 2018 г.
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