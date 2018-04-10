Жителя Японии назвали самым старым человеком мира

10 апреля, 2018, 17:38

Японца Масадзо Нонака назвали самым старым человеком в мире в возрасте 112 лет и 259 дней

Об этом сообщается в Twitter Книги рекордов Гиннеса.

Масадзо получил титул старейшего человека после того, как в феврале этого года Фрасиско Нуньес Оливера из Испании скончался на 113-м году жизни.

Нонака родился 25 июля 1905 года. У него есть семь братьев и сестра. Нонака имеет пятерых детей.

Долгожитель любит смотреть телевидение, читать газеты и лакомиться сладостями.