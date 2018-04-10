Журналист сломал лодыжку, пытаясь повторить "бисиклету" Роналду

10 апреля, 2018, 13:43

Аргентинский журналист Мануэль Санчес сломал лодыжку, пытаясь повторить удар "бисиклетой" португальского футболиста Кришитану Роналду

Санчеса на этот поступок вдохновил гол португальского футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который он забил 3 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" (3:0). Португалец нанес точный удар "бисиклетой" - в падении через себя. За несколько дней Роналду забил похожий гол на тренировке.

Мануэль Санчес даже подстраховался и подстелил себе матрас, но неудачно приземлился после падения на левую ногу и сломал лодыжку. Видео трагикомического инцидента в сеть выложила аргентинская телеведущая Алехандра Беллини.