 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Журналист сломал лодыжку, пытаясь повторить "бисиклету" Роналду


фото: REUTERS
Аргентинский журналист Мануэль Санчес сломал лодыжку, пытаясь повторить удар "бисиклетой" португальского футболиста Кришитану Роналду

Санчеса на этот поступок вдохновил гол португальского футболиста мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который он забил 3 апреля в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" (3:0). Португалец нанес точный удар "бисиклетой" - в падении через себя. За несколько дней Роналду забил похожий гол на тренировке.

Мануэль Санчес даже подстраховался и подстелил себе матрас, но неудачно приземлился после падения на левую ногу и сломал лодыжку. Видео трагикомического инцидента в сеть выложила аргентинская телеведущая Алехандра Беллини.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

10 апреля, 2018 вторник

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать