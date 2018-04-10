Из Украины пытались вывезти Святое Евангелие 1914 года

10 апреля, 2018, 17:14

На украинско-российской границе правоохранители обнаружили старинную книгу, которая, предположительно, имеет историческую и культурную ценность

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

9 апреля в пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области прибыл автомобиль Toyota, за рулем которого находился гражданин Украины. Во время осмотра транспортного средства военнослужащие совместно с представителями ГФС обнаружили книгу "Святое Евангелие" 1914 года издания, которая, скорее всего, имеет историческую и культурную ценность.

Сейчас обнаруженная книга изъята работниками фискальной службы для экспертизы и принятия дальнейших правовых решений.