Из Украины пытались вывезти Святое Евангелие 1914 года
10 апреля, 2018, 17:14
На украинско-российской границе правоохранители обнаружили старинную книгу, которая, предположительно, имеет историческую и культурную ценность
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
9 апреля в пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области прибыл автомобиль Toyota, за рулем которого находился гражданин Украины. Во время осмотра транспортного средства военнослужащие совместно с представителями ГФС обнаружили книгу "Святое Евангелие" 1914 года издания, которая, скорее всего, имеет историческую и культурную ценность.
Сейчас обнаруженная книга изъята работниками фискальной службы для экспертизы и принятия дальнейших правовых решений.
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