Юлию Скрипаль тайно вывезли из больницы и спрятали, россияне требуют встречи с ней, - эксперт

10 апреля, 2018, 14:40

Британские власти тайно эвакуировали Юлию Скрипаль из госпиталя вечером 9 апреля, после чего ее спрятали в секретном месте

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Лондоне Олесь Ковач.

"Юлию Скрипаль выписали и абсолютно тайно вывезли из госпиталя Солсбери вчера вечером, хотя сообщения появились сегодня утром. Из некоторых источников - от сотрудников госпиталя - следует, что Юлию Скрипаль в джеймсбондовском стиле эвакуировали из госпиталя так, что никто не заметил. Ее вывезли в неизвестный тайный дом, где она сейчас находится, и в этот момент в британском правительстве, структурах, приближенных к разведке и Минобороны, ведутся дискуссии, что делать с Юлией Скрипаль", - сказал Ковач.

Эксперт отметил со ссылкой на источники в правительстве, что Юлию Скрипаль не хотят везти в США по программе защиты свидетелей, и добавил, что российское диппредставительство в Лондоне требует встречи со своей гражданкой.

"Сейчас назревает еще один конфликт между Соединенным Королевством и Россией. Юлия Скрипаль и в дальнейшем остается российской гражданкой. Российское посольство буквально бомбардирует британскую власть требованиями встретиться со своей гражданкой. Официально под опекой консульства находятся все граждане России на территории Великобритании", - рассказал Ковач.

По словам эксперта, несмотря на улучшение самочувствия Юлии Скрипаль, речь идет о длительном выздоровлении.

Ковач также добавил, что в британской химической лаборатории продолжаются исследования по поводу того, на 100% ядовитое вещество происходит из России, а в аэропортах ввели усиленные меры безопасности в отношении российских грузов.

"Оказывается, Сергей Скрипаль попросил дочь привезти гречку из России. Дочь якобы забыла и попросила свою знакомую, которая, в свою очередь, попросила еще одну знакомую. Таким образом, след теряется, откуда появилась эта гречка, и была ли она. 10 дней назад британское правительство начало чрезвычайное тщательное исследование всего груза, который прибывает с пассажирами российских авиалиний или рейсами из Москвы", - сказал эксперт.

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