Юлию Скрипаль тайно вывезли из больницы и спрятали, россияне требуют встречи с ней, - эксперт
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Лондоне Олесь Ковач.
"Юлию Скрипаль выписали и абсолютно тайно вывезли из госпиталя Солсбери вчера вечером, хотя сообщения появились сегодня утром. Из некоторых источников - от сотрудников госпиталя - следует, что Юлию Скрипаль в джеймсбондовском стиле эвакуировали из госпиталя так, что никто не заметил. Ее вывезли в неизвестный тайный дом, где она сейчас находится, и в этот момент в британском правительстве, структурах, приближенных к разведке и Минобороны, ведутся дискуссии, что делать с Юлией Скрипаль", - сказал Ковач.
Эксперт отметил со ссылкой на источники в правительстве, что Юлию Скрипаль не хотят везти в США по программе защиты свидетелей, и добавил, что российское диппредставительство в Лондоне требует встречи со своей гражданкой.
"Сейчас назревает еще один конфликт между Соединенным Королевством и Россией. Юлия Скрипаль и в дальнейшем остается российской гражданкой. Российское посольство буквально бомбардирует британскую власть требованиями встретиться со своей гражданкой. Официально под опекой консульства находятся все граждане России на территории Великобритании", - рассказал Ковач.
По словам эксперта, несмотря на улучшение самочувствия Юлии Скрипаль, речь идет о длительном выздоровлении.
Ковач также добавил, что в британской химической лаборатории продолжаются исследования по поводу того, на 100% ядовитое вещество происходит из России, а в аэропортах ввели усиленные меры безопасности в отношении российских грузов.
"Оказывается, Сергей Скрипаль попросил дочь привезти гречку из России. Дочь якобы забыла и попросила свою знакомую, которая, в свою очередь, попросила еще одну знакомую. Таким образом, след теряется, откуда появилась эта гречка, и была ли она. 10 дней назад британское правительство начало чрезвычайное тщательное исследование всего груза, который прибывает с пассажирами российских авиалиний или рейсами из Москвы", - сказал эксперт.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы.
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