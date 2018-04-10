Имущество аэропорта "Одесса" передали Нацагентству по управлению активами

10 апреля, 2018, 18:00

Недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании ООО "Международный аэропорт "Одесса", которая владеет аэровокзалом, переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА)

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Решение об аресте и передаче активов АРМА принял следственный судья Соломенского райсуда Киева, удовлетворив ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые расследуют дело по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление служебным положением должностными лицами Одесского горсовета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".

В частности, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.

"Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основанием для возврата имущества территориальной громаде города Одесса", - отмечают в НАБУ.

Как установило следствие, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, произошло отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в интересах субъектов хозяйствования. Отчуждение произошло в результате создания Одесским горсоветом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (бенефициарными собственниками которого на тот момент были одесские предприниматели) ООО "Международный аэропорт "Одесса", в уставный фонд которого было передано имущество КП "Международный аэропорт "Одесса".

В созданном ООО "Международный аэропорт "Одесса" местная громада получила долю в размере 25% акций. Остальные 75% акций отошли частным владельцам.

Расследование НАБУ продолжается с июня 2016 года.