Выплата $15 млрд кредита МВФ и внешний долг не угрожают Украине дефолтом, - НБУ
Об этом говорится в разъяснении НБУ "Обозревателю".
"Речь о дефолте не идет. По нашим прогнозам, даже после уплаты $15 млрд, которые Украине осталось выплатить в 2018-2020 годах как по основной сумме, так и на обслуживание внешнего государственного долга, в международных резервах останется примерно столько же средств, сколько в них сейчас - более $18 млрд", - говорится в ответе регулятора.
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В то же время в Нацбанке отметили, что сохранение и наращивание международных резервов напрямую зависит от дальнейшего сотрудничества с МВФ.
"Сохранение резервов на таком уровне, несмотря на осуществление указанных платежей, будет возможно лишь при условии дальнейшего сотрудничества с МВФ. В целом НБУ ожидает, что в течение 2018 года Украина получает от МВФ $2 млрд. Это вместе с поступлением связанного финансирования и выходом правительства на международные рынки капитала позволит нарастить международные резервы до $20,5 млрд на конец 2018 года", - объясняют в НБУ.
При этом под сотрудничеством с МВФ подразумевают не только финансирование, но и соблюдение программы реформ, обязательства по которым Украина взяла на себя. Регулятор отмечает, что это условие является залогом макроэкономической и финансовой стабильности Украины в средне- и долгосрочной перспективе.
- Напомним, 15 марта Верховная Рада утвердила Якова Смолия на должности главы НБУ.
- Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что МВФ выступает против проведения в Украине налоговой амнистии.
- МВФ настаивает на доработке законопроекта о налоге на выведенный капитал.
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