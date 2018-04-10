Всемирный банк улучшил прогноз госдолга Украины

10 апреля, 2018, 16:19

Всемирный банк улучшил прогноз по уровню государственного и гарантированного государством долга Украины в 2018-2020 годах

Об этом говорится в отчете “Украина. Мировой обзор” от 10 апреля 2018 года.

Всемирный банк отметил: чтобы стимулировать рост инвестиций и производительности, необходимо внедрять реформы.

"Если проведение реформ затянется, то в условиях неопределенности экономический рост может существенно замедлиться. Экономический рост остается слабым из-за незавершенности структурных реформ, необходимых для укрепления доверия инвесторов", - говорится в сообщении.

В 2017 году ВВП Украины вырос на 2,5% в 2017 году (после 2,3% в 2016 году), что является слабым восстановлением, поскольку ему предшествовало совокупное 16-процентное сокращение в 2014-2015 годах.

Основные сектора, такие как обрабатывающая промышленность и внутренняя торговля продемонстрировали относительно высокий рост, добавленная стоимость в этих секторах повысилась более чем на 5% в 2017 году. Кроме того, строительство выросло почти на 27%.

Всемирный банк также улучшил прогноз относительно уровня государственного и гарантированного государством долга в 2018 году до 75,1% ВВП с 85,1% и 73,5% с 78,9% ВВП - в 2019 году.