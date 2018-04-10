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Все магазины Apple полностью перешли на возобновляемую энергию

Каждый фирменный магазин, офис, дата-центр Apple, а также все официальные подрядчики компании перешли на возобновляемые источники энергии

Об этом говорится на сайте Apple.

Компания перешла на "чистое" электричество в 43 странах мира. Компания уже имеет 25 работающих проектов по возобновляемой энергии, они генерируют 626 мегаватт, из которых 286 мегаватт - от генераторов солнечной энергии. Еще 15 проектов находятся на стадии строительства.

Издание The Verge отмечает, что не очень ясно, насколько Apple использует "чистую" энергию, и учитывает работу Apple Store, работа которой связана с городскими электросетями.

Обычно "чистой энергией" называют возобновляемые источники энергии, такие как солнечные панели, гидроэлектростанции и ветрогенераторы.

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Напомним, что компания Apple в 2018 году представит сразу три новых модели iPhone, каждая из которых получит функцию распознавания лиц и безрамочный дисплей.

В начале марта малайзийский реселлер Apple, работающий под брендом Switch, объявил распродажу витринных экземпляров, но не справился с ажиотажем и закрыл магазин перед лицом у 11 тысяч людей

Месяц назад появились сообщения о том, что сотрудники Apple Park в Купертино неоднократно получали травмы, врезаясь в прозрачные стеклянные стены и двери. Редакция приводит перевод нескольких звонков в 911 из-за этих курьезных случаев.

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