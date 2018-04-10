Воры хакнули YouTube и удалили видео-рекордсмена Despacito

10 апреля, 2018, 14:18

Неизвестные взломали сервис YouTube и удалили несколько популярных видео, среди которых рекодсмен - Despacito

Об этом сообщает The Verge.

Сервис YouTube стал жертвой жестоких хакеров, которые удалили несколько популярных музыкальных клипов с сайта. Среди них самый популярный ролик на платформе - песня Despacito Луиса Форзи и Дэдди Янки.

Заставку видео изменили на фото группы мужчин с оружием в масках. В описании к видео хакеры указывают название свои банды - Prosox и Kuroi'sh.

Злоумышленники удалили еще несколько видео популярных артистов, таких как Крис Браун, Шакира, Диджей Снейк, Селена Гомес, Дрейк, Кэтти Перри и Тейлор Свифт. Некоторые видео все еще доступны на сайте, однако в них изменили заголовки и заставки.