Воры хакнули YouTube и удалили видео-рекордсмена Despacito
10 апреля, 2018, 14:18
Неизвестные взломали сервис YouTube и удалили несколько популярных видео, среди которых рекодсмен - Despacito
Об этом сообщает The Verge.
Сервис YouTube стал жертвой жестоких хакеров, которые удалили несколько популярных музыкальных клипов с сайта. Среди них самый популярный ролик на платформе - песня Despacito Луиса Форзи и Дэдди Янки.
Заставку видео изменили на фото группы мужчин с оружием в масках. В описании к видео хакеры указывают название свои банды - Prosox и Kuroi'sh.
Злоумышленники удалили еще несколько видео популярных артистов, таких как Крис Браун, Шакира, Диджей Снейк, Селена Гомес, Дрейк, Кэтти Перри и Тейлор Свифт. Некоторые видео все еще доступны на сайте, однако в них изменили заголовки и заставки.
- Недавно клип Despacito установил новый рекорд на YouTube, достигнув 5 млрд просмотров.
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