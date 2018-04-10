Вода помогает преодолеть стресс и усталость: Супрун рассказала, почему стоит пить воду

10 апреля, 2018, 11:21

И.о. министра здравоохранения, доктор Ульяна Супрун объяснила, почему важно пить воду и какая норма для мужчин и женщин

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Врач объясняет, что, для того чтобы быть здоровыми, нужно пить достаточно воды ежедневно.

По ее мнению, люди недооценивают влияние воды на самочувствие и здоровье, хотя от нее зависит, как человек себя чувствует, мыслит и действует.



"Вода выполняет функции амортизации и смазки суставов, регулирует температуру тела и обеспечивает питание головного и спинного мозгов. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма", - рассказывает Ульяна Супрун.

Норма воды, которую нужно пить в течение дня, зависит от возраста, физической активности, температуры окружающей среды, состояния здоровья и пола.

"Взрослый активный человек может тратить до 3 литров воды в день. Поэтому рекомендуемая суточная норма варьируется в пределах от 2,5 до 3,7 литра для мужчин и около 2 - 2,7 для женщин, - написала врач. – Старайтесь употреблять больше воды в чистом виде, а также есть больше овощей и фруктов. Это поможет держать водный баланс вашего организма в норме и вы будете чувствовать себя значительно лучше".

Также Ульяна Супрун добавила видео к своему посту о пользе воды для организма.