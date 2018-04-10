Вода помогает преодолеть стресс и усталость: Супрун рассказала, почему стоит пить воду
Об этом она написала на своей Facebook-странице.
Врач объясняет, что, для того чтобы быть здоровыми, нужно пить достаточно воды ежедневно.
По ее мнению, люди недооценивают влияние воды на самочувствие и здоровье, хотя от нее зависит, как человек себя чувствует, мыслит и действует.
"Вода выполняет функции амортизации и смазки суставов, регулирует температуру тела и обеспечивает питание головного и спинного мозгов. Достаточное употребление воды ежедневно помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма", - рассказывает Ульяна Супрун.
Норма воды, которую нужно пить в течение дня, зависит от возраста, физической активности, температуры окружающей среды, состояния здоровья и пола.
"Взрослый активный человек может тратить до 3 литров воды в день. Поэтому рекомендуемая суточная норма варьируется в пределах от 2,5 до 3,7 литра для мужчин и около 2 - 2,7 для женщин, - написала врач. – Старайтесь употреблять больше воды в чистом виде, а также есть больше овощей и фруктов. Это поможет держать водный баланс вашего организма в норме и вы будете чувствовать себя значительно лучше".
Также Ульяна Супрун добавила видео к своему посту о пользе воды для организма.
- Напомним, Ульяна Супрун рассказала, почему сквозняки ничем не угрожают здоровому человеку и чем вредны закрытые помещения.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-