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В зоне АТО на Луганщине пропали четверо гражданских

В Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение о пропаже четырех гражданских лиц

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

Речь идет о жителях населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобили Нива Шевроле в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись.

В настоящее время представителями Национальной полиции проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих людей.

 

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