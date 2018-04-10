В зоне АТО на Луганщине пропали четверо гражданских
10 апреля, 2018, 22:10
В Оперативную группу Национальной полиции при штабе АТО поступило сообщение о пропаже четырех гражданских лиц
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
Речь идет о жителях населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, которые выехали ранее на автомобили Нива Шевроле в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулись.
В настоящее время представителями Национальной полиции проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения этих людей.
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