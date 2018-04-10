В Запорожье содержание ядовитых веществ в воздухе в разы превышает норму

10 апреля, 2018, 15:44

Ученые зафиксировали превышение содержания фенола, сероводорода и пыли в воздухе Запорожье

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ.

В течение недели лаборатория провела 26 исследований качества атмосферного воздуха в Запорожской области. В 8 случаях зарегистрировали превышение предельно допустимых концентраций - 30,7%

Так, максимальные превышения зарегистрированы на улице Зразковой в показателях пыли (0,71 мг/м3, в 1,42 раза выше ПДК), фенола (0,016 мг/м3, в 1,6 раза), сероводорода (0,0087 мг/м3, в 1,1 раза).

На улице Финальной зарегистрировано превышение ПДК пыли (0,72 мг/м3, в 1,44 раза), фенола (0,017 мг/м3, в 1,7 раза), сероводорода (0,01 мг/м3, в 1,25 раза), сероуглерода (0,044 мг/м3, в 1,47 раза) и диоксида азота (0,21 мг/м3, в 1,1 раза).

По данным Запорожского областного центра гидрометеорологии, данных о неблагоприятных метеоусловиях не поступало.