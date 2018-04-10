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В Виннице обрушилась стена здания: из-под завала вытащили 3 человек


фото: vn.20minut.ua
В центре Винницы упала стена и чуть не похоронила под собой трех строителей

Об этом сообщает издание “20 минут”.

10 апреля в Виннице обрушилась стена между зданиями Национального банка Украины и гостиницей “Франция”. В результате под завалом оказались 3 человека. Впоследствии их вытащили спасатели.

По словам руководителя винницкого отдела полиции Сергея Синявского, трое пострадавших мужчин - строители, работавшие в тот момент. Двух из них забрали в больницу, но их жизни ничто не угрожает. Третий пострадавший от госпитализации отказался, потому что его состояние было удовлетворительным.

Синявский добавил, что по факту обрушения правоохранители откроют уголовное производство по статье “Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью”.

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