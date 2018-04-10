В столице ограничат движение по Набережному шоссе

10 апреля, 2018, 16:54

С 10 апреля движение транспорта по Набережному шоссе будет частично ограничено

Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

С 10 апреля в связи с продолжением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на Набережном шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения”, - говорится в сообщении.