В столице ограничат движение по Набережному шоссе
10 апреля, 2018, 16:54
С 10 апреля движение транспорта по Набережному шоссе будет частично ограничено
Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.
С 10 апреля в связи с продолжением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на Набережном шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения”, - говорится в сообщении.
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