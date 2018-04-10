В США обстреляли кортеж самого богатого боксера мира

10 апреля, 2018, 14:59

В американском городе Атланта неизвестные обстреляли кортеж знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера

Об этом сообщает Atlanta Journal-Constitution.

По данным полиции, кортеж из трех автомобилей возвращался в отель из ночного клуба. В результате стрельбы охранник боксера Грег Ла Роза был ранен в ногу и доставлен в больницу. Ему оказали необходимую помощь и через несколько часов отпустили домой. Полиция ведет поиски нападавших.

"Мы считаем, что Мейвезер, вероятно, находился в одном из автомобилей, и не был ранен. На данный момент кажется, что это была не случайная стрельба", - заявил представитель полиции Атланты. Сам Мейвезер пока никак не отреагировал на инцидент.

Читайте также: Флойд Мейвезер. Как боксер из бандитского гетто стал самым богатым спортсменом мира

В августе 2017 года Флойд Мейвезер победил чемпиона мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса.

Мейвезер трижды признавался самым богатым спортсменом мира по версии Forbes, в 2015 году он заработал $300 млн.

Читайте также: Месть или пиар. Зачем Макгрегору скандал с разбитым автобусом и арестом