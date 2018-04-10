В Польше назвали причину Смоленской катастрофы

10 апреля, 2018, 12:13

Гибель представителей польской правительственной делегации на борту самолета Ту-154 спровоцировал взрыв

Об этом заявил председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши и депутат Сейма (партия “Право и справедливость”) Антони Мацеревич в эфире телеканала TVPinfo, в программе "Стоит говорить".

"Пассажиры были убиты взрывом в центроплане перед столкновением с землей. Это стало причиной их смерти",- говорит Мацеревич.

Он отметил, что технический рапорт был подписан всеми представителями комиссии.

По словам экс-министра, сила взрыва разорвала на части польских генералов, которые сидели в этой части самолета, где, собственно, произошел взрыв.

О наличии взрыва свидетельствует сила, с которой вбились в землю дверь самолета. На других частях самолета — последствия воздействия высокой температуры. Проведенные комиссией эксперименты тоже подтверждают факт взрыва, говорит Мацеревич.

Депутат Сейма описал один из экспериментов. По его словам, члены комиссии создали модель крыла, инициировали взрыв и посмотрели на последствия — крыло было разрезано пополам. Модель крыла полностью воспроизвела состояние крыла самолета, упавшего под Смоленском.

Мацеревич представил также документы, подробные описывают данный эксперимент.

Он сообщил, что технический рапорт о причинах катастрофы будет обнародован в течение нескольких недель.

Как сообщалось, правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, которая создана при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов - в крыле, слоте и центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери об землю.