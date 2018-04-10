В парламенте Норвегии создадут первую Группу дружбы с Украиной

10 апреля, 2018, 14:10

Группа дружбы с Украиной - первая в истории двусторонних отношений - будет создана по инициативе норвежских депутатов в Стортинге (парламенте)

Информация обнародована пресс-службой МИД Украины.

В Украине этот жест со стороны норвежского парламента считают важным проявлением солидарности с нашим государством и еще одним доказательством укрепления украинско-норвежского партнерства.

Об этом заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк во время встречи с президентом Стортинга Тонетом Вильхельмсеном Трьоэчем, которая состоялась 9 апреля.

В свою очередь, спикер парламента Норвегии подтвердила, что первая в истории двусторонних отношений Группа дружбы с Украиной позволит усилить межпарламентское взаимодействие обоих государств и расширить возможности поддержки Украины со стороны депутатов Стортинга.

Группу дружбы возглавит авторитетный норвежский политик и бывший президент Стортинга Олемик Томмессен.

Яцюк отметил прогресс внутренних реформ в Украине и усиление противодействия длительной российской агрессии. Посол Украины выразил благодарность за последовательную позицию Норвегии по поводу поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Особое внимание обратил на усиление международной солидарности относительно освобождения украинских политзаключенных, которые находятся на территории России и оккупированного Крыма. Украинская сторона выразила надежду на роль депутатов Стортинга в праздновании в Норвегии 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Президент Стортинга сообщила о намерении посетить Украину осенью 2018 года по приглашению главы Верховной Рады Украины.