В отношениях между Францией и Германией начались тяжелые времена, - EURACTIV

10 апреля, 2018, 12:10

Франция и Германия не готовы признать охлаждение в своих отношениях, однако полное отсутствие гибкости со стороны немецкой власти разочаровывает французскую сторону

Об этом говорится в статье издания EURACTIV.

Отмечается, что проблемы в отношениях между странами были заметны во время их совместной конференции в Европейском совете 23 марта.

Тогда президенту Франции Эммануэлю Макрону задали вопрос: "не слишком ли много немцев стоят во главе институтов Европарламента".

На это Макрон ответил: "Я позволю канцлеру Ангеле Меркель ответить на ваше "яркое восхваление" ее эффективности и организации".

"Макрон, конечно, шутил, но тем не менее в этой шутке было больше намека на правду. Атмосфера на совместной пресс-конференции... была не совсем доброжелательной", - пишет издание.

Напряженность между двумя странами увеличилась в последние недели из-за ряда вопросов.

В частности, 18 марта, прежде чем комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальстрём отправилась в Вашингтон, чтобы попытаться предотвратить торговую войну с США, министр экономики Германии Петер Альтмайер уже приехал туда для защиты интересов Германии.

В материале отмечается, что это было расценено как прямое оскорбление как для Европейской комиссии, так и для Франции, а визит министра воспринимался так, как будто Германия продолжает вести себя как бесспорный лидер.

Макрон попытался создать коалицию стран,которая ввела минимальную цену за CO 2 на рынке углеродных выбросов на уровне около 30 евро за тонну. Впрочем, предложение Франции по поводу цен на углеродные выбросы оставило Германию равнодушной.

Немецкая власть считает, что предложение Макрона - лишь способ позволить французской компании-гиганту по производству электроэнергии EdF заработать деньги.

Ведь более высокая цена на углерод привела бы к тому, что электричество бы стала более дорогой. И, конечно, это бы не помогло некоторым немецким электрическим генераторам, которые все еще сильно зависят от угля.