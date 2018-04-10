В отношениях между Францией и Германией начались тяжелые времена, - EURACTIV
Об этом говорится в статье издания EURACTIV.
Отмечается, что проблемы в отношениях между странами были заметны во время их совместной конференции в Европейском совете 23 марта.
Тогда президенту Франции Эммануэлю Макрону задали вопрос: "не слишком ли много немцев стоят во главе институтов Европарламента".
На это Макрон ответил: "Я позволю канцлеру Ангеле Меркель ответить на ваше "яркое восхваление" ее эффективности и организации".
"Макрон, конечно, шутил, но тем не менее в этой шутке было больше намека на правду. Атмосфера на совместной пресс-конференции... была не совсем доброжелательной", - пишет издание.
Напряженность между двумя странами увеличилась в последние недели из-за ряда вопросов.
В частности, 18 марта, прежде чем комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальстрём отправилась в Вашингтон, чтобы попытаться предотвратить торговую войну с США, министр экономики Германии Петер Альтмайер уже приехал туда для защиты интересов Германии.
В материале отмечается, что это было расценено как прямое оскорбление как для Европейской комиссии, так и для Франции, а визит министра воспринимался так, как будто Германия продолжает вести себя как бесспорный лидер.
Макрон попытался создать коалицию стран,которая ввела минимальную цену за CO2 на рынке углеродных выбросов на уровне около 30 евро за тонну. Впрочем, предложение Франции по поводу цен на углеродные выбросы оставило Германию равнодушной.
Немецкая власть считает, что предложение Макрона - лишь способ позволить французской компании-гиганту по производству электроэнергии EdF заработать деньги.
Ведь более высокая цена на углерод привела бы к тому, что электричество бы стала более дорогой. И, конечно, это бы не помогло некоторым немецким электрическим генераторам, которые все еще сильно зависят от угля.
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