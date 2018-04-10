В Одесской области 15-летний юноша застрелил сверстника
10 апреля, 2018, 11:36
В Одесской области подросток застрелил своего сверстника, от полученных ранений последний скончался
Об этом сообщается на странице в Facebook полиции Одесской области.
По предварительным данным, трагедия произошла, когда ребята якобы игрались пистолетом. Подросток выстрелил в грудь товарищу, повреждение оказалось несовместимым с жизнью.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и обстоятельства трагедии.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-