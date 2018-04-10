В Одесской области 15-летний юноша застрелил сверстника

10 апреля, 2018, 11:36

В Одесской области подросток застрелил своего сверстника, от полученных ранений последний скончался

Об этом сообщается на странице в Facebook полиции Одесской области.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда ребята якобы игрались пистолетом. Подросток выстрелил в грудь товарищу, повреждение оказалось несовместимым с жизнью.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и обстоятельства трагедии.