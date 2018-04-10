В Мариуполе заявили о сильном обстреле со стороны боевиков
10 апреля, 2018, 23:34
Жители Мариуполя заявляют о сильном обстреле со стороны боевиков, мощных взрывах и громкой канонаде
Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.
По их данным, Левобережный район и микрорайон "Восточный" содрогается от мощных взрывов. Слышно громкую канонаду. Встревоженные мариупольцы в социальных сетях пишут, что это напоминает им 2014 год.
"Возможно что-то бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.
- Как сообщил штаб АТО, по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов на Донбассе.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-