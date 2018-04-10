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В Мариуполе заявили о сильном обстреле со стороны боевиков

Жители Мариуполя заявляют о сильном обстреле со стороны боевиков, мощных взрывах и громкой канонаде

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.

По их данным, Левобережный район и микрорайон "Восточный" содрогается от мощных взрывов. Слышно громкую канонаду. Встревоженные мариупольцы в социальных сетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

"Возможно что-то бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.

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