В Мариуполе заявили о сильном обстреле со стороны боевиков

10 апреля, 2018, 23:34

Жители Мариуполя заявляют о сильном обстреле со стороны боевиков, мощных взрывах и громкой канонаде

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.

По их данным, Левобережный район и микрорайон "Восточный" содрогается от мощных взрывов. Слышно громкую канонаду. Встревоженные мариупольцы в социальных сетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

"Возможно что-то бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы.