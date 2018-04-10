В Луганске и в Сирии россияне установили одинаковые памятники погибшим наемникам Вагнера

10 апреля, 2018, 13:53

Россияне установили в оккупированном Луганске памятник своим погибшим наемникам, на котором изображена награда частной военной компании Вагнера

Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab.

Памятник в виде солдата, защищающего ребенка, установлен в сквере в центре оккупированного города между улицами Коцюбинского и Советской.

На пьедестале статуи изображен "вагнеровский крест", которым посмертно награждают убитых в бою наемников ЧВК Вагнера. Награда имеет надпись "За кровь и храбрость", которая также есть и на награде на пьедестале.

В Луганске статую установили не позднее 22 февраля 2018 года.

При этом скульптура является копией памятника, установленного в Сирии на заводе "Хайяна" примерно в 50 км от Пальмиры не позднее января 2018 года.

По заключению исследователей, сирийская правительственная армия восстановила контроль над заводом не позднее 17 февраля 2017 года, а уже в марте начались ремонтные работы.

Исследователи предполагают, что наемники Вагнера принимали активное участие в боях в этом районе.