В Луганске и в Сирии россияне установили одинаковые памятники погибшим наемникам Вагнера
Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета Digital Forensic Research Lab.
Памятник в виде солдата, защищающего ребенка, установлен в сквере в центре оккупированного города между улицами Коцюбинского и Советской.
На пьедестале статуи изображен "вагнеровский крест", которым посмертно награждают убитых в бою наемников ЧВК Вагнера. Награда имеет надпись "За кровь и храбрость", которая также есть и на награде на пьедестале.
В Луганске статую установили не позднее 22 февраля 2018 года.
При этом скульптура является копией памятника, установленного в Сирии на заводе "Хайяна" примерно в 50 км от Пальмиры не позднее января 2018 года.
По заключению исследователей, сирийская правительственная армия восстановила контроль над заводом не позднее 17 февраля 2017 года, а уже в марте начались ремонтные работы.
Исследователи предполагают, что наемники Вагнера принимали активное участие в боях в этом районе.
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