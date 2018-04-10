В Киеве открыли смотровую площадку на щите "Родины-Матери" - на высоте 91 м

10 апреля, 2018, 16:27

В Киеве открыли смотровую площадку на щите монументальной скульптуры "Родина-мать" на высоте 91 м

Об этом сообщает в Facebook Департамент туризма КГГА.

"Смотровая площадка "Экстрим" (91 м) - аттракцион для любителей адреналина и драйва - открыта. Приглашаем всех любителей экстремального отдыха, безумных приключений и невероятных пейзажей. Помните, подъем рассчитан только на совершеннолетних посетителей. Приятного отдыха", - говорится в сообщении.

На площадку не будут пускать лиц до 18 лет, беременных, людей, обутых в обувь на каблуках и нетрезвых людей.

В то же время смотровая площадка "Панорама", расположенная на скульптуре на высоте 36,6 м, в связи с ремонтными работами закрыта с 10 по 18 апреля.